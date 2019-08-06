馬恩西再見安 道奇本季第9場再見勝

馬恩西的再見安打，氣走教士，道奇拿下本季第9場再見勝。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕今年看道奇的比賽，外野手維杜戈的建議是：「別太早離場！」他沒說錯，道奇昨天打完8局上還落後3分，9局下卻靠馬恩西的再見安打，以11：10氣走教士，拿下本季第9場再見勝，大聯盟各隊最多。

道奇與教士4連戰第4場形成打擊戰，戰況如坐雲霄飛車，道奇前6局歷經3：0領先、3：5落後、6：6扳平、7：6拿回領先，當7、8局上各丟2分，以7：10處在這場最大落後時，有些觀眾開始提前離場，卻錯過道奇最後2個半局的反撲。

道奇8局下在席格率先獲得保送後，靠馬恩西、波洛克、畢提連續3安搶回2分，追至9：10只差1分，9局下由佩德森率先二壘安打開啟最後反攻，教士沒處理好可能是再見雙殺的滾地球，馬恩西於1出局後擊出個人單場第4安，形成2分打點再見二壘安打。

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「別太早離場！」跑回第10分的維杜戈表示，打線隨時都有能力得分，球隊不論在任何時候，都能做出特別的事。這場是道奇本季第3次打完8局仍落後、最後卻贏球，本季累計32場逆轉勝，其中9場是再見勝，高居大聯盟各隊之冠。

馬恩西去年曾於世界大賽第3場第18局轟出再見全壘打，這場5打數4安打3打點，生涯首次在例行賽擊出再見安打，他表示，賽後的慶祝方式一點都不老派，全隊從頭到尾頑強奮戰，隊友相互支援扶持，團結一致贏得勝利。

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