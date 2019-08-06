戴后說不出的愛 爆料被爸罵哭

戴資穎（左）提前祝爸爸戴楠凱「父親節快樂」。 （麥當勞提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕一年一度的父親節即將到來，台灣羽球一姐戴資穎先和父親戴楠凱一同錄製快問快答影片，展現父女間的絕佳默契。個性害羞的小戴笑說，很少對爸爸說「我愛你」，但想利用這次拍影片的機會，祝他「父親節快樂」。

笑稱爸爸偶像就是她

快問快答影片中，戴資穎搞笑表示，爸爸的偶像就是自己，並爆料以前曾因意見不合，被爸爸罵哭，「好像當時跟我想的不一樣，但他又不聽我講。」一旁的戴爸則笑說：「小孩本來就愛哭。」

經常在國外征戰，戴楠凱一直是戴資穎的重要支柱，每次比完賽後一定會傳訊息給女兒加油打氣，並告訴她，「比賽有贏有輸才精采！」別把勝負看得太重要。影片最後，父女倆也給對方大大的擁抱，相當溫馨。

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世錦賽搶首冠 首輪輪空

世錦賽19日將在瑞士登場，名列女單第2種子的戴資穎首輪輪空，32強對手將是香港葉姵延及加拿大洪德里琪的勝方。

戴資穎被分在籤表下半部，同區包含日本奧原希望、中國何冰嬌及印度一姐辛度，最快將在8強碰上辛度。世界排名46的白馭珀，首輪將碰上排名43的越南好手阮翠玲。

過去戴資穎曾5度參加世錦賽，2011年退賽，2013、14、15年及2018年都在8強止步，將尋求世錦賽首冠。

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