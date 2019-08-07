沉睡的巨人6連敗 龍頭隨時不保

陽岱鋼昨重返一軍，首打席就擊出安打。（取自讀賣巨人臉書）

岱桑回歸 重返開路先鋒

〔記者林宥辰／綜合報導〕陽岱鋼昨傷癒復出重返一軍，歸隊首戰就擔任開路先鋒，且首打席就擊出安打。不過，巨人全場攻勢未能連貫，團隊7支安打但1分未得，終場0：6不敵中日龍。

與第2名勝差 僅剩半場

巨人6連敗後，監督原辰德心情和腳步都很沉重，因為目前在央聯的王位就快不保，不但只領先第2名的DeNA半場勝差，就連第3位的廣島都只領先1場。廣島昨以8：4擊敗DeNA。

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賽前已吞5連敗的巨人，昨變陣求勝，讓陽岱鋼扛起久違的開路先鋒，他首打席就敲安，但之後3個打席都沒表現，還擊出1次雙殺打，8局因野手龜井善行代打投手棒次並留下守右外野，陽岱鋼也退場，總計4打數1安打，累積打擊率2成98。

陽岱鋼、洋砲維拉紐瓦都歸隊，但巨人打線沒能突破中日龍先發投手大野雄大。大野力投121球，7局送出5次三振、無失分。巨人先發投手野上亮磨也是傷癒復出，首戰僅投4局，接手的4位投手僅高木京介無失分。中日龍福田永將單場雙響、4打數都敲安，洋砲亞蒙特也開轟。

張奕明首度一軍先發

陽岱鋼的表弟張奕2012年初次挑戰日職選秀但落選，2016年捲土重來，以野手身分在日職育成選秀會上受歐力士青睞，但兩年來沒表現，毅然棄打從投。今年5月，張奕迎來一軍初登板，出賽2場都是後援，明日則迎接生涯一軍初先發。

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