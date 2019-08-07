為恰恰慶生 兄弟「豪」打逆轉勝

洲際球場湧入近萬球迷，象迷還自製看板為恰恰慶生。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕彭政閔最後一次以球員身分在球場過生日，隊友們送上逆轉勝當作賀禮，中信兄弟靠第7、8局海灌10分，以12：6逆轉桃猿，下半季在洲際棒球場7戰6勝，讓彭政閔度過一個難忘的生日。

兄弟陳子豪5打數3安打5打點，率隊演出逆轉勝，送給恰恰一個難忘的生日。 （記者廖耀東攝）

兄弟萊福力6局上挨陳俊秀滿貫彈，打線又受制於冠猛，打完6局以2：6落後，7局下由彭政閔率先二壘安打開啟攻勢，桃猿接連換投林柏佑、黃子鵬、葉家淇、黃偉晟，仍被兄弟猛攻8人次灌進4分扳平，8局下兄弟乘勝追擊，再狂攻一輪鯨吞6分。

陳子豪3安打5打點

陳子豪7局下擊出2分打點二壘安打助兄弟6：6追平，8局下轟出3分彈把比數衝上兩位數，繼7月17日「助攻」彭政閔打破中職得分紀錄後，又在恰恰生日交出5打數3安打5打點，但他覺得只是巧合，不會因為是恰恰的生日，就特別想做些什麼事。

陳子豪指出，每次上場都抱持平常心，希望贏下每一場球，能在彭政閔生日有好表現，幫助球隊從落後逆轉勝，也是很好的慶生，雖然最近4場17打數7安打、9打點，狀況只是還可以，仍不算很好，至少每場比賽都要有貢獻。

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冠猛帳面上先發6局失3分，6位牛棚接手2局卻丟9分，陳子豪認為，冠猛才來台灣不久，有些球路還不是很熟悉，其他投手因為隊上情蒐資料很多，彼此也很熟悉，打起來比較習慣，攻勢相對容易發揮出來。

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