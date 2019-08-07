恰恰41歲生日敲安 上演蛋糕大亂鬥

彭政閔（中）最後一次以球員身分在球場過生日，隊友為他慶生發動蛋糕大亂鬥。 （記者廖耀東攝）

14年來台中週二最好票房

彭政閔昨41歲生日，先發DH敲安，讓場邊球迷嗨到不行。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕昨天是彭政閔41歲生日，中信兄弟安排他擔任先發DH打第6棒，2局下首次打擊就擊出安打，票房也在他最後一次以球員身分在球場過生日拉抬，創下14年來大台中地區中職週二最高票房。

恰迷「包位」相挺

中信球團尊重彭政閔的意願，賽前並未安排相關活動，2局下他在生日快樂歌中擊出安打，7局下再敲二壘安打後由蘇緯達代跑。這場湧入9108人是本季非假日最高票房，也是中職30年來大台中地區週二票房第3高。

賽後隊友們沒有放過彭政閔，陳江和硬把他拖回場內，接受隊友們狂砸水球「洗禮」，當詹子賢獻上生日蛋糕時，他先下手為強，把詹子賢的頭按在蛋糕上，但詹子賢找機會偷襲報復，回到休息室後又爆發「蛋糕大亂鬥」。

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彭政閔表示，賽前覺得腳部不適，練習後就找防護員做治療，並非刻意閃躲隊友，感謝球迷很早就自發動員，隊友也打出讓人感動的比賽，希望自己今年有很好的成績，跟大家一起拿下總冠軍。

「彭政閔後援會」包下本壘後方約400個座位，許多球迷自製各式看板或道具，職業軍人陳先生偕女友一起來為彭政閔慶生，還連續兩年帶著自製看板。

幼教老師雅淳從國小開始看中職，一度因為「不好的事」而放棄，被彭政閔的堅持感動又回來看球；國小老師如如人生中最重要的男神，除了爸爸就是彭政閔。

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