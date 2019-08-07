亞洲盃》蘇思蘋破繭而出 反曲弓「金包銀」

蘇思蘋（中）的爸媽到現場觀賽，為愛女的好表現感到驕傲。 （記者林岳甫攝）

想超越學姊譚雅婷

亞洲盃射箭賽反曲弓項目，蘇思蘋（左）與陳昭升聯手奪下混雙金牌。蘇思蘋同時也在個人賽拿下銀牌。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣新生代女將蘇思蘋昨在2019年亞洲盃射箭賽，與陳昭升聯手奪混雙金牌及斬獲個人賽銀牌，成為本屆反曲弓最大贏家，她有個遠大目標是超越同門學姊譚雅婷，在17歲前選上東京奧運國手。

目標17歲前當上國手

2012年倫敦奧運，當時年僅18歲的譚雅婷成為台灣隊成員，而她近年更為我在奧運、世大運及亞運進帳獎牌，堪稱國內箭壇最具代表性的選手，被外界視為「天才少女」，但她說：「其實我不能算天才，因為蘇思蘋還比較像。」

蘇思蘋與譚雅婷師出同門，都是國家隊教練倪大智的得意門生。蘇思蘋把學姊視為追逐目標，她說：「我練習時都會偷偷跟學姊比一下，有時候如果贏她，我會很開心，希望我能在17歲選上奧運國手，這樣就比學姊的18歲早。」

請繼續往下閱讀...

家境清寒並未喪志

倪大智認為，蘇思蘋信心強，箭感、心理素質出色，「她現在動作在我眼中頂多70、80分，但成績就很出色，我相信繼續調整動作，未來絕對是世界級選手。」

爸爸是泥水工、媽媽為中國籍外配，即使出身低收入戶，蘇思蘋並未因此喪失自信，更想用射箭改變人生。昨雙親難得到場看她比賽，雖低調不願受訪，但提到愛女出色表現，媽媽說：「她有這樣的成績，確實讓我們感到驕傲。」

蘇思蘋16日將與葉昱琛、隋昀瑾遠征西班牙世青賽，她豪氣地表示：「當然就是要去拿金牌。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法