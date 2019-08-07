確定退出SBL 富邦勇士轉戰ABL

富邦勇士正式宣布退出SBL，轉戰ABL。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕為實踐經營主客場的理想，今年才在SBL超級籃球聯賽奪下隊史首冠的富邦勇士，昨正式宣布退出SBL，轉戰東南亞職業聯賽（ABL），成為寶島夢想家後台灣第2支ABL隊伍，也使下一季SBL尚未開打就確定從7隊減至5隊。

實踐主客場經營模式

勇士領隊蔡承儒十分嚮往主客場的經營方式，也成為勇士轉戰ABL的關鍵。據了解，球團首季將以台北和平籃球館為第1主場、新莊體育館為第2主場。

蔡承儒認為，籃球職業化需建立在商業模式上，因此轉戰ABL最大目的是提供國內球迷更好的觀賽體驗，給予球迷進場看球的動力，也希望未來成為國內聯賽借鏡的方向。

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事實上，勇士5月底向ABL遞出加盟同意書時，原有意在SBL建立二軍，培養更多年輕本土球員。不過，該計畫因下季SBL有極大機率續採「雙洋將」，使勇士打消組軍念頭，畢竟ABL規定每隊可擁有3名洋將，若再加上SBL雙洋將，恐大幅增加球隊營運成本。

SBL自2003年成立以來，過去16季都維持7隊，但達欣今年5月退出籃球隊經營，現在勇士也跳槽。籃協表示，已多次與勇士球團進行溝通，但他們希望至ABL經營主客場，只能給予尊重並祝福。

SBL減至5隊

籃協今開球團會議

籃協今天下午4點將召開SBL球團會議，與會者有璞園、裕隆、金酒、台啤和台銀等高層。會中將討論第17季開打、選秀時間及賽制規劃，至於新賽季確定不會有隊伍擴編計畫，籃協將另覓有興趣的企業，在明年加入SBL。

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