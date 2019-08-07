近10年最佳3隊 柯瑞、詹皇同在第1隊

NBA公布近10年來的最佳陣容，柯瑞等人都在第1隊。（美聯社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA官方公布近10年來的最佳陣容，包含柯瑞、詹姆斯等人都在第1隊，而傳奇球星布萊恩、魏德等人則被放在第3隊。

詹姆斯等人都在第1隊。（美聯社資料照）

近10年 最佳3隊名單。（製表，記者粘藐云）

NBA官方邀集球評、記者等人，票選出在2009-10年球季至2018-19年球季這10年間的最佳陣容，也象徵這個世代最強組合，而每一隊共有2名後場、3名前場。

最佳第1隊部分，後場有柯瑞、哈登，前場則是杜蘭特、詹姆斯及雷納德。柯瑞為當今聯盟最強的三分球射手，締造不少紀錄，也改變了聯盟的生態，並率領勇士在近5年內拿下3冠。

哈登近2季場均得分都突破30分，動輒單場飆破50分，驚人得分能力也讓他在2017-18年球季笑納MVP。而詹姆斯更是當今聯盟第1人，不僅幫助騎士奪下隊史首冠，個人在這10年間也締造許多聯盟紀錄。

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第2隊則包含「大三元製造機」魏斯布魯克、保羅和安東尼等人。值得一提的是，傳奇球星布萊恩和「閃電俠」魏德被放在第3隊，令不少球迷感到驚訝。

前熱火球星波許則表示，詹姆斯領銜的第1隊陣容毋庸置疑，但多次率隊奪冠的布萊恩和魏德只能被放在第3隊，令人不解。

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