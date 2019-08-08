林子偉3A雙響 旅美生涯首次

紅襪3A林子偉（見圖）昨與印地安人3A張育成同場先發，表現略勝一籌。（取自紅襪3A官方推特）

林子偉旅美生涯8年，昨在3A首度演出單場雙響砲。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕林子偉和張育成昨同場擔任先發游擊手，林子偉繳出單場雙響砲，表現略勝一籌，也幫助波塔基特紅襪5：4險勝印地安人3A哥倫布快艇。

張育成同場較勁 分佔先發游擊

林子偉首局擊出首打席全壘打，也是他今年首轟；次局面對同一投手史帝芬斯再次開砲，2球都擊向中右外野方向，單場雙響也是旅美8個球季以來頭一遭。林子偉昨4次上場打擊另有1次保送，近期連續5場安打，打擊率升至2成61。

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今年對林子偉來說是煎熬的一年，季初好不容易拚到卡位大聯盟的機會，先發卻不多，5月1日才上演單場雙安，成為大聯盟台灣球員最多安打者，4日就因盜壘傷到膝蓋被迫休養。

因傷下放 林子偉磨刀等機會

林子偉休養1個月後才復出，但復出後紅襪內野暫無空缺，被安排在3A待命，現在還在尋求重返大聯盟的機會，今年在大聯盟出賽13場、打擊率2成。

效力印地安人隊體系的張育成，今年初嚐大聯盟滋味，不過僅出賽2場，生涯首安還沒開張就回3A待命。昨役張育成4打數無安打，被三振2次，本季在3A累積打擊率2成56、7轟。

遊騎兵3A黃暐傑昨先發只投2局無失分退場，但投出2次保送。黃暐傑今年也初嚐大聯盟滋味，回到3A之後多半仍擔任中繼投手，昨天是他近1個月來再次先發。

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