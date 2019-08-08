葛蘭基首登太空 隊友4轟挺首勝

葛蘭基加盟太空人後首度先發，投6局掉5分，仍獲得勝投。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕太空人隊美粒果球場昨湧進本季最多的4萬3243人，一睹新同學「Z魔神」葛蘭基初登板，帳面成績雖差強人意，全大聯盟最暴力打線以4轟強力援護，最終11：6擊敗洛磯，為他奪下轉隊首勝。

生涯6度入選明星賽的葛蘭基，曾在2009年奪過美聯塞揚獎，太空人送走3名頂級新秀，將他從響尾蛇帶回美聯戰場。即便超過4萬名觀眾緊盯，Z魔神前5局掉2分，卻在6局上不慎失投一記曲球，被塔比亞扛3分砲，最終6局掉5分完成轉隊首戰。

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葛蘭基防禦率從2字頭升至3.08，太空人總教練辛奇仍然相當滿意，「他只是最後一局因為1顆失投球挨轟，我對他冷靜應對比賽的過程感到印象深刻。」

太空人隊擁有全大聯盟第2高的攻擊指數，頻頻「放煙火」迎接強投隊友，2至7局每局攻分，2名古巴重砲艾瓦瑞茲、古利爾貢獻3轟，6局上柯瑞亞的超前分全壘打，幫葛蘭基奪勝投資格。

交易至太空人隊前，葛蘭基在國聯是出了名的「強投豪打」，本季已轟3發全壘打，當他在休息室看隊友進攻時，非常享受分數不斷進帳的過程。

「我跟捕手說，這讓我想起回到密爾瓦基（釀酒人）的日子，每場好像都要拿個10分。」葛蘭基說，球隊進攻火力很猛，「能在這邊投下去會很有趣。」

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