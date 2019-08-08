高球》裙襬搖搖LPGA正名「台灣」 挑戰亞洲第1

裙襬搖搖基金會會長王政松希望決賽日突破5萬觀眾、4天賽事達到7萬人，創造亞洲紀錄。（記者廖振輝攝）

立法院長蘇嘉全（左四）、中信銀董事長童兆勤（右三）、裙襬搖搖基金會會長王政松等人參加台灣裙襬搖搖LPGA賽事發佈記者會。（記者廖振輝攝）

10月底開打 盼觀眾數超越日韓

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金220萬美元（約6923萬台幣）的2019台灣裙襬搖搖LPGA，10月31日將在林口美麗華球場點燃戰火，昨舉行賽事發布記者會，裙襬搖搖基金會會長王政松表示，今年決賽日目標觀眾人數突破5萬，也希望4天總人數能達到7萬人，超越日韓締造亞洲紀錄。

王政松：把台灣推向國際

裙襬搖搖賽事邁入第9年，今年成為體育署精選的「台灣品牌賽事」，正式更名為「台灣裙襬搖搖LPGA」，王政松說：「把台灣放到賽事名稱的前頭，盼透過逾170個國家的轉播把台灣推向國際。」

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為提高觀眾進場意願，今年除了入場可獲得贈品外，集滿18洞可兌換福袋，最後一日也有抽獎活動；去年台灣女將徐薇淩在決賽日拚冠，吸引3萬2000人入場，今年目標調高，希望決賽日超越5萬人。

今年還有個創舉，將安排台灣業餘各球團擔任賽會志工，並由各球團認養不同的球洞，屆時各球洞的開球台都會插上球隊的旗幟。

王政松表示，去年在桃園大溪舉辦的賽事獲得LPGA選手一致好評，無論是台灣的人情味、賽事規劃還是飲食，預計今年仍會邀請世界排名前62的選手參賽。「微笑球后」曾雅妮近期受到腰部傷勢困擾，尚未確定出賽。

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