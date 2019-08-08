颱風雨助攻 李茲10勝並列勝投王

桃猿李茲6局失2分拿下第10勝，和尼克斯並列勝投王。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕桃猿昨趁中信兄弟洋投紐維拉剛開賽投出4次四死球猛攻一輪，配合李茲6局失2分的好投與牛棚合力守成，以3：2險勝中信兄弟中止2連敗。

桃猿和兄弟戰役，打到9上時因雨勢太大，比賽暫停，最後因積水嚴重裁定提前結束。（記者廖耀東攝）

追上尼克斯 並列勝投榜首

兄弟岳東華（右）在3下敲出右外野陽春砲。（記者廖耀東攝）

紐維拉一開賽就連挨2安，對藍寅倫投出觸身球形成滿壘後突然找不到準星，接連保送陳俊秀、朱育賢奉送桃猿連得2分，1出局後再被郭嚴文滾地球打掉第3分，但他自第2局起回穩，投完7局只再挨2安。

109球投6局只失2分

李茲前3局只被岳東華陽春彈轟掉1分，4局下被王威晨、林智勝相繼安打再失1分後，及時在2出局一、三壘有人時三振蘇緯達踩住煞車，用109球投6局只失2分，配合林柏佑、黃子鵬各投1局無失分，以10勝追上隊友尼克斯並列勝投王。

李茲7月13日投4局失8分吞敗後，連續3場先發至少投6局、責失最多2分，還送出25次三振，他表示，因為愈來愈熟悉打者，控球也愈來愈好，讓他搶好球更有效率，能拿到10勝很開心，感謝隊友提供火力支援。

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總教練洪一中指出，林柏佑、黃子鵬連續兩天登板，內容沒落差但帳面成績不同，差別在於他的調度，前天因領先4分，覺得是磨練葉家淇的好時機，被逆轉輸球的責任由他扛，這場因為只贏1分，就按正常調度，讓林柏佑、黃子鵬各投1局，若有第9局就交給陳禹勳。

9局上兄弟接連換投鄭佳彥、李振昌，1出局後故意保送藍寅倫塞滿壘包，此時雨勢轉大還頻頻落雷，主審尤志欽宣布比賽暫停，經過30分鐘的等待，因為場地積水嚴重裁定提前結束。

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