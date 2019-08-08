挑戰後援最多勝 鄭凱文苦笑

中職單季最多後援勝

〔記者徐正揚／台中報導〕鄭凱文前天在8局上平手時登板，只用6球就拆彈成功，中繼0.2局無失分，靠打線8局下鯨吞6分，拿到本季第8勝，有機會挑戰中職單季最多後援勝紀錄。

本季已拿8勝的鄭凱文，有機會挑戰中職單季最多後援勝紀錄。（記者廖耀東攝）

鄭凱文指出，球隊今年由李振昌擔任終結者，他主要負責第7、8局，不管領先、落後或平手，就是要把局面守住，「上去就不要想太多，拿出最好的1局，只要我能守住，就算球隊還落後，下半局還有機會反攻，我們還是有機會贏球。」

寧可把8勝換成8次中繼

在本季至少8勝的6位投手中，鄭凱文是唯一本土且非先發投手，可望繼2015年後再次達成單季10勝，甚至挑戰2012年官大元締造的中職單季最多後援勝紀錄11勝，他卻苦笑說：「勝投是先發在拿的，我寧可把這8勝換成8次中繼。」

鄭凱文本季8勝8中繼，還有機會繼2011年王鏡銘後，成為中職史上單季10勝、10中繼第2人，但王鏡銘那年有1場先發勝，他若達成純度更高；他還想到吳昇桓在韓職第1年的10勝、10中繼、10救援，「那個難度更高，我今年才2次救援，不太可能啦！」

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鄭凱文表示，在日職5年成績雖不是很好，卻看過很多好的中繼投手如何調整，也從投手教練獲得不少經驗，對他從先發轉為中繼很有幫助，「2016年開始轉中繼，曾經不太適應，因為投球心態不一樣，先發有容忍失分的局數，中繼或後援幾乎沒有空間。」

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