找蘇俊璋即刻救「猿」 簽約金480萬

5隊選秀第一指名簽約進度

定位後援 簽約金較吃虧

桃猿和選秀第一指名新人蘇俊璋簽約，簽約金480萬、激勵獎金70萬。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕今年中職選秀會首輪新人陸續傳出簽約好消息，亟須牛棚戰力的桃猿首輪選進文化大學救援投手蘇俊璋，昨猿隊宣布和他簽約，簽約金480萬、激勵獎金70萬，升上一軍月薪9萬，期待他能「即刻救援」。

蘇俊璋在南英商工是主力先發，進入文大後轉任後援，是球隊信賴的牛棚強投，成棒時期多次入選國際賽，也是今年荷蘭港口盃國手。

第一指名唯一未破500萬

蘇俊璋的經紀公司和猿隊的開價差距不大，最後的簽約金額和去年首輪翁瑋均相同。由於定位為後援投手，角色上稍嫌吃虧，蘇俊璋也是目前首輪第一指名新人唯一簽約金未破500萬。

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剛從荷蘭返台的蘇俊璋，近期都自主訓練備戰，他表示，一直保持在比賽狀態，很期待儘快投入球隊訓練。猿隊則表示，會擇期為他舉辦加盟儀式。

扣除剛成軍的味全龍，中職今年現有4隊中就有3隊選擇大學生好手，期望補強戰力，其中富邦悍將選進台體大主戰投手江國豪，是首輪新人中最早在一軍出賽者，後援2局失2分，教練團給予不錯評價。

獅隊「二刀流」林安可則先以打者出發，日前在二軍擊出職棒首轟，獅隊期望他扛下打線第二棒重責，或許本週花蓮行就會讓他亮相。

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