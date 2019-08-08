SBL賽事拆上、下半季 雙洋將高度限制下修

籃協理事長謝典霖（中）、秘書長李一中（右）與副秘書長李雲翔（左）一起談第17季SBL重大變革。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第17季SBL超級籃球聯賽從7隊縮減至5隊，璞園、裕隆、金酒、台啤和台銀續留，為增加賽事精彩度，新賽季做出重大變革，將整季例行賽拆成上、下半季，雙洋將高度限制也下修。

為增加賽事精彩度，SBL新賽季將整季例行賽拆成上、下半季，雙洋將高度限制也下修。（資料照）

SBL重大變革（製表︰記者林岳甫）

SBL近來面臨危機，先是達欣在5月拋出放棄經營球隊震撼彈，昨富邦勇士又宣布退出，轉戰東南亞職業聯賽（ABL）。籃協昨召開首次球團會議，理事長謝典霖、秘書長李一中、副秘書長李雲翔與5隊球團代表，共商賽季規劃。

8.30選秀會 12.14開幕戰

第17季確定30日進行新秀選秀會，報名日期預計近日公布；開幕戰敲定12月14日在台北和平籃球館進行。至於轉播、行銷單位會陸續招標，籃協負責統籌整體行銷，努力包裝球隊，提升球迷看球意願。

聯盟過去16季都採單一球季，前11季由例行賽前4名取得季後賽資格；第12季至上季的季後賽則採7取6。如今，新賽季採上、下半季後，每隊半季進行4循環、16場例行賽，由上、下半季冠軍進行7戰4勝制總冠軍系列戰。

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若上、下半季冠軍由同隊獲得，就先由年度總戰績排名2、3名進行5戰3勝挑戰賽，而聯盟頭號種子將在總冠軍戰先取1勝優勢，與挑戰賽贏家爭奪金盃。

研議調降洋將月薪總和

昨討論最激烈是「雙洋將」制度是否沿用，為維持高強度對抗，最終拍板定案續採雙洋將。不過，為使本土球員獲較多上場時間，上季兩名洋將高度總和限制在405公分，新球季降至400公分。

此外，洋將月薪總和預計從3萬美元下修至2萬美元，不過各球團仍在考慮，預計在兩週後的二次球團會議做出定奪。

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