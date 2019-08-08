夢幻隊星光銳減 麥考倫︰不想承擔輸球是主因

近3屆世界盃/世錦賽美國夢幻隊名單。（製表︰記者粘藐云）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界盃男籃8月31日將在中國點燃戰火，一向星光熠熠的美國男籃隊，今年大咖球星相繼退出，星度銳減，拓荒者後衛麥考倫認為，不想承擔輸球責任是主要原因。

今年多名大牌球星相繼退出，拓荒者後衛麥考倫認為，不想承擔輸球責任為主要原因。（歐新社資料照）

澳洲移訓

對球員體力大挑戰

美國男籃過去在世錦賽及世界盃拿過5次冠軍，且陣容豪華，但今年不少大牌球星如哈登、里拉德、卡森斯都相繼退出，詹姆斯、柯瑞等人也不在名單中，改由暴龍後衛羅利領軍，搭配多名年輕新星庫茲馬、塔圖姆及米契爾等人，雖然實力依然雄厚，但與過去幾屆相比卡司稍弱。

今年同樣選擇退出的麥考倫表示，「部分的人可能認為，為何要成為一支可能輸球的美國隊的頭號球星？另外就是工作量的問題，打的人越少代表主力上場時間會增加，這一定會影響新球季備戰」。

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今年美國隊計畫到澳洲移訓，麥考倫認為，在休季期間跑到澳洲及中國，對大家的體能是不小的負擔。

帕波維奇︰球員年輕、熱情是最大本錢

種種原因讓美國球星選擇缺席，但今年剛接下兵符的帕波維奇卻一點也不擔心，反而認為年輕、熱情是獲選球員的最大本錢，「這裡的每個人都想上場，隊上還有很多優秀人才，大家仔細想想，要擠進12人名單，其實很不容易」。

塞爾提克後衛沃克也認同，「這對我們是絕佳機會，我想很多人都很開心大牌球星退出，這代表自己的機會來了」。美國隊這次和捷克、土耳其及日本同在Ｅ組。

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