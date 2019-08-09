美麗後山好紓壓 蘇智傑敲勝打

蘇智傑8局下敲出2分打點安打，助獅隊逆轉超前。（記者陳志曲攝）

悍將二壘手陳凱倫（前）發生接球失誤。（記者陳志曲攝）

統一獅逆轉勝。（記者陳志曲攝）

統一獅羅國龍（右）遭富邦悍將林宥穎（中）觸殺於本壘前。（記者陳志曲攝）

獅悍互有領先

〔記者羅志朋／花蓮報導〕一個失誤，足以決定比賽勝負，昨8局下富邦悍將二壘手陳凱倫發生接球失誤，給蘇智傑敲逆轉安打的契機，不過因花蓮雨勢過大，比賽一度因雨暫停，統一獅最終以7：6擊敗悍將。

蘇智傑近3戰9打點

此役4局上「神全」林益全轟3分砲，連兩天開轟，本季累計21轟，5局下獅隊一輪猛攻灌進5分反超前，7局上悍將靠3安、林益全高飛犧牲打，加上對方右外野手江亮緯接球失誤，將比分追平，8局上高國輝轟陽春砲，悍將再度取得領先。

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關鍵出現在8局下，悍將推出林羿豪救援，他投出2保送形成一出局一、二壘有人，羅國龍擊出飛球，二壘手陳凱倫眼看就要接殺，不料他竟漏接失誤形成滿壘，下一棒蘇智傑敲出2分打點安打，獅隊7：6反超前，蘇智傑近3戰掃進9分打點。

來到花蓮打擊手感火燙，前兩戰打下6分打點，蘇智傑笑說，「來到這邊吸著新鮮的空氣，看著美麗的後山，回到熟悉的地方，心情還不錯，對打擊多少有幫助，最近手感確實還不錯。」

值得一提的是，高國輝近兩年在花蓮5戰敲出3轟，下半季第5轟，打擊手感火燙，出身在地光復鄉的他，是名副其實的「花蓮王」。

高國輝這一轟是花蓮球場例行賽第98轟，今天桃猿對統一之戰，先發投手由王溢正對羅里奇，這場有機會出現「花蓮百轟」。

今天原定在天母進行的悍將對中信兄弟之戰，因利奇馬颱風侵襲台灣，大台北地區宣布停班停課，比賽因此順延至週日打雙重賽，悍將全隊預計今天中午搭火車到台北，備戰明起在天母對兄弟三連戰。

悍將高國輝敲出花蓮球場第98轟，百轟有機會在今天出爐。（記者陳志曲攝）

悍將林益全連2天開轟。（記者陳志曲攝）

昨適逢父親節，悍將陳鴻文的爸爸（左起）、獅隊黃恩賜的爸爸與悍將范玉禹的爸爸受邀開球。（記者陳志曲攝）

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