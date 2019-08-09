羅傑斯盃》無心插柳打女雙 小薇晉8卻「大扭」

謝淑薇女雙晉級8強，卻扭傷腳踝，可能影響後續賽事。（資料照，歐新社）

菲莉普金絲（見圖）與小薇首度合拍就拿下勝利。（資料照，路透）

與比利時新搭檔 退日本組合

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與菲莉普金絲（比利時）首度合拍，昨挾6：3、7：6（7：0）擊退日本組合二宮真琴／穗積繪莉，第4種子「台比聯軍」射日開胡挺進羅傑斯盃女網雙打8強，只不過，小薇透露右腳踝「大扭」受傷，得休息一晚才能確認後續情況。

右踝扭傷 盼不影響後續賽事

「大扭，明天睡醒才能知道狀況了。」遠征多倫多的謝淑薇在臉書發文，表示場上扭到時感覺疼痛，換邊等防護員先用冰塊壓著傷處，賽後冰敷並按摩小腿，睡前還塗上藥膏並用膠帶封住，希望不影響後續賽事。小薇還解釋，這週本來沒打算報名雙打，畢竟自紅土賽季開始沒時間好好休息，「溫布頓打完回台北時過敏發起來，一個多禮拜每天只睡2至3小時，就到華盛頓開始征戰美網圈賽事。」

請繼續往下閱讀...

單打出局 雙打好的開始

這項美網大滿貫暖身的加國硬地大賽，謝淑薇單打首戰雖直落2不敵美國新星凱寧，無心插柳的雙打則傳回捷報。首輪輪空的「台比聯軍」，次輪出擊磨合迅速，開賽歷經接連互破亂流，小薇人馬盤尾關鍵再破先馳得盤；次盤東洋快腿加速反撲，但「台比聯軍」克服開局落後重新咬上，僵持拉鋸化解對方盤末點，戰線拉進搶7又一分未失關門，直落2鎖定勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法