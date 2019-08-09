列亞冠盃大名單 勇士想捕「野獸」

林志傑（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕挾著第16季SBL超級籃球聯賽冠軍的富邦勇士，新賽季確定投入東南亞職業聯盟（ABL），大軍在13至15日先出征由國際籃球總會（FIBA）舉辦的亞洲冠軍盃資格賽，昨官網揭露勇士24人大名單，當中包含尚未決定新東家的37歲「野獸」林志傑，引發外界熱議。

勇士本屆以國內最高層級聯賽冠軍之姿出征資格賽，將對上印度旁遮普邦警察隊、新加坡SAFSA及泰國曼谷高科技，只要取得分組前二，就能躋身最終8強。

勇士除了備戰資格賽，為打響轉戰ABL之聲勢，把林志傑視為頭號補強對象。林志傑於2009年離開SBL台啤，轉戰中國CBA浙江廣廈並效力達10年，今夏合約期滿，而CBA新賽季又改規則，每隊僅能有一名台灣球員，廣廈和另一台灣好手劉錚仍有合約，因此林志傑無緣續當廣廈「隊魂」。

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林志傑合約 尚未談妥

林志傑目前身手依舊，不僅CBA球隊亟欲網羅，他也不排除回台發展。值得一提的是，他在國內有高知名度及不少死忠粉絲支持，只要回台打球，勢必能掀起「野獸熱潮」。據了解，勇士與林志傑早有接觸，但合約細節無法談妥，成為尚未達成共識的主因。

至於勇士為何在亞冠盃24人名單放入林志傑，主要是FIBA規定參賽球隊得先提出24人名單，資格賽及最終8強12人正式名單，必須從大名單中提出。勇士球團表示，「當初提交這份大名單，有先徵詢林志傑意見，他同意先進入大名單，接下來我們會繼續與林志傑洽談，若有好消息會儘快宣布。」

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