政大雄鷹盃》張鎮衙接「政」 當隊長帶頭拚

政大隊長張鎮衙（中）求勝心旺盛。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕張鎮衙昨對北京清華大學攻下全隊最高的23分，雖沒能助隊拿下勝利，政大以85：99吞下雄鷹盃首敗，但他的出色表現令對手印象深刻，總教練陳子威也讚譽有加。

大二的張鎮衙今年接下隊長任務，但他對這項頭銜並不陌生，就讀明仁國中、南山高中時都曾擔任隊長；陳子威欽點他也自有原因，「張鎮衙對自己要求甚高，打球動機明確，以冠軍為終極目標，求勝心旺盛，不管是誰都會被他的拚勁影響。」

陳子威指出，球隊中多少會有懷抱職業夢的球員，但得設法讓他們自主訓練，提升競爭力，張鎮衙就是激勵隊友最好的典範，「他是一名會以身作則的球員，而且隊長很認真，其他人也會跟著練。」

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張鎮衙昨手感火燙，三分球6投5中，攻下全隊最高23分，清大領隊陳磊也稱讚其球技佳，但他歸功於隊友幫忙，「出手感覺很不錯，但這也是全隊練習的成果有展現出來，才有空檔。」

政大男籃迅速崛起，成軍第2年就闖進公開男一級，今年補進不少好手加入，包括今年HBL冠軍賽MVP林彥廷，新賽季表現備受期待，張鎮衙希望能帶出球隊向心力，團結一心一起對抗敵手，繳出佳績。

今天政大雄鷹盃同樣有3場賽事，雖北北基宣布颱風停班停課，賽程將照常舉行。

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