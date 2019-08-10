「站」火車趕比賽 所幸全猿免罰

陳俊秀是桃猿第一批抵達花蓮球場的球員。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕「桃猿男兒」累壞了！原本桃猿打算昨天中午搭火車到花蓮比賽，無奈下午2點前台鐵因颱風停駛，只好拆成兩組人馬、分乘火車到花蓮，幾乎「全猿」都站了兩個半小時才到站，大夥兒直呼好累。

桃猿昨計畫從板橋搭中午12點46分火車，預計下午2點58分到花蓮，時間充裕且都有座位。但因利奇馬颱風襲台，下午2點前東部幹線停駛，只好緊急換乘2點13分、2點58分班次，幾乎所有教練和球員都久站或蹲坐在車門旁，十分辛苦，首批球員到球場已5點，只能進行簡單熱身和傳接球練習。

請繼續往下閱讀...

對於沒有提早一天到花蓮備戰，桃猿副領隊浦韋青解釋，隔天花蓮有獅悍將戰，若提早一天到花蓮就沒地方練球，回桃園主場選手可練球、調整和治療，全隊安全抵達最重要。浦韋青強調，因天候因素，只能選擇昨第一班發車的2點13分，台鐵給球團很多協助，開放普悠瑪列車站票，部分球員有座位坐。

桃猿教頭洪一中是第二批人員，5點40分才到球場，立即吃乾麵和香蕉止飢，洪總說，「來花蓮比賽變數本來就比較多，交通工具選擇也少，遇到颱風，火車票不好買。」陳禹勳則說，第一次搭火車站兩個半小時去比賽，有點累，但颱風來也沒辦法。

依據聯盟規章規定，「球隊因颱風或天候不佳影響，交通受阻導致被迫延後到場，聯盟得對該球團處以罰款10萬元。」另外，若比賽開打前1小時球隊完全沒球員到場也會受罰，還好桃猿昨及時趕到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法