玉米田中打球 《夢幻成真》搬上大聯盟

電影《夢幻成真》主角將自家玉米田闢成棒球場，大聯盟將重回拍攝現場，全力復刻電影場景。（資料照，美聯社）

電影場景搬上大聯盟舞台，洋基和白襪將在玉米田中的臨時球場對決。。（取自Cut4推特）

白襪戰洋基 重現電影場景

〔記者徐正揚／綜合報導〕1989年電影《夢幻成真》（Field of Dreams）經典台詞「If you build it, he will come」即將成為實境，大聯盟將於台灣時間明年8月14日，安排白襪與洋基在當年電影拍攝場地，進行愛荷華州史上第1場大聯盟比賽。

由凱文科斯納主演的電影描述農夫雷伊被「蓋好球場，他就會來」的聲音呼喚，剷平自家部分玉米田蓋起棒球場，雖被很多人質疑「你瘋了？」卻讓涉入「黑襪事件」遭終身禁賽的「無鞋喬」喬．傑克森等球星，重新找回打棒球的快樂。

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愛荷華首戰 下週球場動工

大聯盟官網釋出首波宣傳海報與影片，由兩隊球員取代凱文科斯納從玉米田走出，洋基球星賈吉也取代飾演「無鞋喬」的雷李歐塔，詢問「這裡是天堂嗎？」再由凱文科斯納回答：「不，這裡是愛荷華。」

位於愛荷華州的電影拍攝場地，8年前被絲蒂爾曼創立的「Go The Distance Baseball」公司買下，她自2015年起數次與大聯盟接洽，希望促成大聯盟在此舉行比賽，去年9月她不幸因為肝癌病逝，來不及見證夢幻成真。

大聯盟預計下週動工興建可容納8000人的臨時球場，希望盡最大努力復刻電影場景，球迷若要進場看球，必須穿過一大片玉米田，才能走到位於玉米田中的球場。

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