玉米田中打球 《夢幻成真》搬上大聯盟

白襪戰洋基 重現電影場景

〔記者徐正揚/綜合報導〕1989年電影《夢幻成真》(Field of Dreams)經典台詞「If you build it, he will come」即將成為實境,大聯盟將於台灣時間明年8月14日,安排白襪與洋基在當年電影拍攝場地,進行愛荷華州史上第1場大聯盟比賽。

由凱文科斯納主演的電影描述農夫雷伊被「蓋好球場,他就會來」的聲音呼喚,剷平自家部分玉米田蓋起棒球場,雖被很多人質疑「你瘋了?」卻讓涉入「黑襪事件」遭終身禁賽的「無鞋喬」喬.傑克森等球星,重新找回打棒球的快樂。

愛荷華首戰 下週球場動工

大聯盟官網釋出首波宣傳海報與影片,由兩隊球員取代凱文科斯納從玉米田走出,洋基球星賈吉也取代飾演「無鞋喬」的雷李歐塔,詢問「這裡是天堂嗎?」再由凱文科斯納回答:「不,這裡是愛荷華。」

位於愛荷華州的電影拍攝場地,8年前被絲蒂爾曼創立的「Go The Distance Baseball」公司買下,她自2015年起數次與大聯盟接洽,希望促成大聯盟在此舉行比賽,去年9月她不幸因為肝癌病逝,來不及見證夢幻成真。

大聯盟預計下週動工興建可容納8000人的臨時球場,希望盡最大努力復刻電影場景,球迷若要進場看球,必須穿過一大片玉米田,才能走到位於玉米田中的球場。

