王柏融充電30天 最快今一軍驗收

王柏融（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕因為右肩受傷下二軍休養1個月的王柏融，預計今天重回火腿一軍，礙於守備仍有疑慮，但打擊已無大礙，預計先以指定打擊為主，最快中午12點在客場對軟銀出賽，他也希望在歸隊後，盡全力幫助球隊贏球。

王柏融於7月9日隨火腿在客場對羅德，6局下疑似受燈光影響沒看到球，決定採取飛撲接球時被球打到，雖然繼續留在場上守備，隨即因為右手不適提前退場，檢查後確認是右肩關節挫傷，本季第2次因為受傷下二軍，一度返台治療。

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《日刊體育》報導，王柏融在二軍小幅修正，希望改善擊球點過早的問題，7月31日起在二軍打復健賽，出賽7場打擊率4成12另有4分打點，期間連6場有安打。他在受傷前於一軍出賽69場、打擊率2成81，另有3發全壘打、打點32分。

火腿近7戰吞6敗、目前3連敗，暫以52勝48敗4和排洋聯第二，落後首位軟銀3.5場，今起在福岡與軟銀正面廝殺，總經理吉村浩指出，王柏融目前還無法在守備上幫助球隊，將以打擊為優先考量。

巨人逆轉勝 陽岱鋼代跑

巨人昨上演逆轉秀，5局上還以1：8落後，5局下先追3分，6局下又得1分，再靠8局下猛攻4分追平，延長賽10局下靠龜井善行的再見犧牲打，10：9氣走養樂多。陽岱鋼只在9局下代跑，但滑向二壘時左膝撞地摔跌在壘包上，遭封殺後一跛一跛回休息室，但賽後和隊友擊掌時，看似無大礙。

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