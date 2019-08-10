台生去年才留日 昨在甲子園猛打賞

崔哲瑋（取自朝日新聞網站）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「能夠踏上甲子園這麼棒的舞台，我一輩子都不會忘記。」17歲的台灣留學生崔哲瑋昨擔任沖繩尚學高校先發第5棒左外野手，在夢想的夏季甲子園大賽繳出3安猛打賞表現，球隊雖在延長10局以4：5不敵習志野高校遭淘汰，仍成為永生難忘的回憶。

來自新竹市成德國中的崔哲瑋，小時候在台灣看到甲子園比賽的轉播後就心生嚮往，去年1月決定赴日留學，如今他成為繼2003年的蕭一傑、吳承達之後，再度登上夏季甲子園舞台的台灣球員。「印象最深的是，2014年沖繩尚學打進8強，實在很帥，也讓我很想到甲子園打球。」崔哲瑋在念了3個月語言學校之後，也在去年4月進入沖繩尚學。

崔哲瑋首打席就敲出一壘安打，4局下更敲出帶2分打點的三壘安打，幫助球隊2：2追平比數，隨後靠隊友犧牲打跑回本壘。前8局打完，沖繩尚學以4：3領先，可惜9局上遭追平，更在延長10局上再被攻得1分，於夏季大賽首輪遭淘汰。

請繼續往下閱讀...

來自日南學園的蕭一傑、吳承達，則參加過2003年夏季及2004年春季甲子園，近期還有出身八戶光星高校的蔡鉦宇在2014年參加春甲，直到現在的崔哲瑋才再有台灣球員在夏甲亮相。至於旅日好手陽岱鋼和他的表弟張奕都來自福岡第一高校，但兩人都未能踏上甲子園舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法