世錦賽籤表重抽 小戴爭冠變難了

戴資穎月中將赴瑞士尋求世錦賽首冠。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）在2019年世界羽球錦標賽女單籤表搞烏龍，昨趕緊進行重抽補救，世界排名第2的台灣一姐戴資穎稍受影響，32強首戰對手出現變化，而她本屆將尋求世錦賽首冠，力拚重返球后寶座。

沒參賽選手誤入籤表

世錦賽將於19日至25日在瑞士巴塞爾登場，5日進行各組賽事抽籤，並在當日公布籤表，卻到近日才發現女單項目出包，將一名無法打世錦賽的球員誤植進入參賽名單，為求公平起見，只能重新抽籤。

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榮膺第2種子的戴資穎48強首戰輪空，她原本32強對手是世界排名37香港好手葉姵延及世界排名66加拿大洪德里琪之間的勝方。不過，昨天公布新籤表，對手將在世界排名28的印尼菲特里亞尼、世界排名40的華裔德國籍李怡逢之中產生。

對戴資穎的最大影響是晉級之路變得難行，她原本與日本名將奧原希望、中國好手何冰嬌及印度一姐辛度同在下半區，結果新籤表僅剩辛度留著，奧原、何冰嬌的位置改由世界排名第3中國好手陳雨菲、印度前球后賽娜頂替。

小戴若奪冠 將重返球后

戴資穎過去5度參加世錦賽，有4屆於8強止步，本屆8強有望遭遇辛度；4強對手預料是陳雨菲或賽娜，其中陳雨菲今年狀況絕佳，共奪4座冠軍，與世界球后山口茜並列本季最多。

戴資穎本週積分9萬1845分居世界第2，落後山口茜2085分，小戴只要在世錦賽封后，積分將漲至9萬8425分，能一舉超越小茜，重返球后位置。

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