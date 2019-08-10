亞洲沙灘排球賽》汲取「風狂」經驗 6組台將全晉級

王進如（見圖）與謝雅仁賽前研究香港隊打法，成功收效。（全國排球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，昨進行次日賽程，台灣男、女各3組人馬都晉級，其中女子一隊「沙」場老將顧乃涵／劉碧欣昨賽事輪空，但3戰全勝、提前以分組第一出線，其餘5組皆拿下2勝1敗，以分組第二挺進下一輪的單敗淘汰賽。

男子一隊王進如／謝雅仁首日意外敗給阿曼，昨碰上香港楊博文／徐錦龍，獲勝才能晉級12強，所幸兩人頂住壓力，最終21：18、21：14勝出。

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王進如／謝雅仁是目前台灣男子沙排世界積分最高的組合，甫於今年3月印度沙排世巡賽奪銀，但首戰卻踢到鐵板，王進如表示，「受颱風影響，風勢詭譎多變，節奏被對手帶著走，打不出應有的水準。」王進如／謝雅仁今年10月合作將滿2年，此役發揮默契，加上賽前認真研究香港隊的打法，收到成效。

賽前拿下2連勝的台灣男子組徐振瑋／吳信賢，昨碰上強敵雅加達亞運銀牌組合、印尼卡德洛／阿非亞，可惜無法突破190公分「長人陣」，最終以兩個11：21落敗。

冠軍可進帳奧運積分

徐振瑋／吳信賢也是雅加達亞運國手，但此役失誤過多，加上殺球路線完全遭封鎖，兩局皆陷入大幅落後。徐振瑋認為，「風向不太穩定，加上對手經驗豐富，判斷能力佳，導致攻擊很容易被攔截。」

澎湖縣首次舉辦國際沙灘排球賽，主辦單位全國排球協會高規格「迎賓」，包括從台灣運來可容納逾600人的臨時看台，並大工程整沙3次，將貝殼和石頭等異物過濾，讓球員能盡情揮灑。此賽事也攸關奧運資格，冠軍隊伍將能進帳100分的奧運積分。

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