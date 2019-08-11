激熱「大丈夫」 赫猛投出激賞7局

兄弟赫猛昨先發7局未失分，投出來台最長局數，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

悍將高國輝（左）7局上從一壘直奔本壘被捕手黃鈞聲（右）觸殺出局。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟洋投赫猛登錄才1個月，就碰到台北氣溫飆上攝氏38度，他克服熱到爆的天氣，交出來台後最佳的7局無失分，率領兄弟以8：1擊敗富邦悍將，中止對戰3連敗。

赫猛首次遭遇悍將，前3局只讓范國宸靠失誤上壘，直到4局上才被胡金龍敲出第1支安打，最大的失分危機在7局上，開局保送高國輝，2出局後被李宗賢敲二壘安打，但高國輝搶攻本壘遭回傳觸殺，他投7局是來台單場最多，僅挨3安無失分。

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赫猛指出，雖是首次與悍將交手，能夠投出好表現，隊內球探報告提供許多重要數據，幫上很大的忙，他也看過隊友與悍將交手的影片，得以擬定很好的投球策略與對戰計畫，即便在比賽中遇到狀況，也能立刻調整回來。

來台最長局數 首戰悍將就奪勝

赫猛前4場出賽都在中後段遇到狀況，昨役是他首次在中職投滿7局，他認為，不斷做出改變是職業運動的工作。至於昨台北最高溫攝氏38度，開打時都還超過攝氏35度，他表示，過去也有類似投球經驗，每到新環境就要克服新問題，有時必須咬牙硬撐，「天氣這麼熱，必須多補充水分。」

兄弟連續兩天舉行「新好兄弟」主題日，邀請特殊化妝團隊設置攤位，提供會員體驗鬼妝與特殊傷妝，還有各式裝扮的鬼怪讓球迷合照，昨天賽後邀請陳為民到場說鬼故事。今天雙重賽第2場是彭政閔退休前最後1次在天母出賽，賽後他會出場與球迷說說話。

中信兄弟配合鬼月，於週末舉辦「新好兄弟」主題日。（記者林正堃攝）

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