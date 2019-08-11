憶天母3連霸 恰恰難忘爪爪車隊

兄弟彭政閔今將迎接職業生涯在天母球場最後一戰。（記者林正堃攝）

瘋狂場面 僅13年經典賽媲美

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟昨起與富邦悍將在天母打3連戰，也是彭政閔退休前最後一次在天母出賽，回顧球員生涯在這座球場的種種，他印象最深刻的是2003年隨兄弟象在天母完成隊史第2次3連霸。

彭政閔指出，業餘時期曾效力合庫，由於球隊宿舍就在天母，對天母地區還算熟悉，也參加過天母球場啟用後的第1個盃賽大揚盃，「再來就是進職棒的第1年，2001年世界盃在天母打，台灣拿到第3名。」

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彭政閔表示，很榮幸在進職棒的前3年就隨兄弟完成第2次3連霸，最難忘2003年第6戰封王後，球迷騎上百輛機車組成車隊，從天母一路跟著球隊回到飯店，「大巴因為人太多開不進去，還要拜託球迷讓出一條路，那個場面大概只有2013年經典賽回國有再看到。」

彭政閔昨先發打第5棒DH、5打數1安打1得分，他認為，對很多球場都有回憶，退休日愈來愈接近，心裡愈會有感覺，就好好珍惜還在場上的時候，先專注在球場上，其他的順其自然，這樣心情可能會輕鬆一點。

首支再見安 也在天母球場

中職2002年5月11日在天母安排第1場例行賽，由兄弟象對中信鯨，那場彭政閔先發打第4棒DH，連同昨天，他生涯在天母轟出24發全壘打，僅次於在新莊41發、新竹31發，首支再見安打與第50轟、第600安、第1400安都在天母達成。

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