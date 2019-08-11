是「風狂」不是「轟狂」 益全炸裂不覺特別

悍將林益全距離個人單季最多全壘打只差2支，他卻不認為今年狀況有特別好。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林益全最近5場轟出3發全壘打，繼2015年後再次達成單季20轟，再轟2發就追平生涯單季最佳，本季產量只落後Lamigo桃猿朱育賢3發，但他笑說，日前在花蓮是颱風「助攻」，能幫助球隊比較重要。

林益全3日在新莊轟出2分彈助悍將先馳得點，7至8日在花蓮連續兩場開砲，分別敲出逆轉滿貫砲、打破僵局的3分彈。他表示，今年的打擊方式並沒做太大調整，在花蓮能連續兩天開轟，可能剛好遇到颱風接近，「外圍環流的風比較大，就幫忙把球吹出去了。」

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林益全近5場進帳3轟、11打點，本季全壘打21發、打點77分，都只落後朱育賢的24發、82分，他卻不覺得今年狀況特別厲害，也沒有特別去想全壘打王，一切順其自然就好，「成績維持穩定、能夠幫助球隊，才是最重要的。」

林益全認為，扣除去年只有8轟，以往單季差不多15至17轟，去年嘗試新的訓練方式，身體很有力量卻打不出來，去年季後進行修正，找出問題所在，今年終於獲得回饋，腦袋想的可以與身體結合，「就算結果不好，不一定馬上看到成效，還是要做新的嘗試，身為職業運動員，不進步就會退步。」

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