羅傑斯盃》小薇女雙惜敗 下站預約戰球后

謝淑薇羅傑斯盃女雙止步8強，下站轉戰辛辛那提，女單首戰將遇中國王薔。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇儘管踝傷無礙，昨與比利時搭檔菲莉普金絲先盛後衰，羅傑斯盃女網雙打以6：4、2：6、5：10不敵芭提／阿莎蓮卡這組雙后勁敵，8強止步也結束多倫多行程。小薇馬不停蹄轉戰辛辛那提，女單將首戰中國15種子王薔。

這項美網大滿貫暖身的北美硬地賽事，小薇捷克老戰友史崔可娃休兵，改與菲莉普金絲首度合拍，第4種子「台比聯軍」首輪輪空，次輪直落2擊退二宮真琴／穗積繪莉，小薇射日後卻傳出右腳踝大扭傷情，所幸休息包紮未影響出賽。

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台灣時間昨凌晨迎戰都當過女單球后的芭提／阿莎蓮卡，「台比聯軍」穩紮穩打，率先突破2：0開局，儘管第4局失守，第7局再度破發先馳得盤。只不過，老經驗的澳洲、白俄羅斯名將次盤聯手反撲，3：0拉開扳回一城；戰線進入決勝搶10，小薇人馬仍難壓制對方猛攻，即使0：3連追2球，關鍵時刻失誤偏高，5：7時又讓強敵連灌3分，一路苦追不成終遭逆轉。

目前世界女單排名30的謝淑薇，下站辛辛那提強碰王薔，雙方6度交手勝負各半，小薇有機會延續去年廣島、今年斯圖加特2連勝氣勢，再挫老冤家挺進32強，至於16強假想敵，則為回鍋球后的日本第2種子大坂直美。

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