一歸隊就中彈 大王「骨頭硬」報平安

歸隊首戰左腳就挨球吻，王柏融當下痛得跪地不起。（取自火腿鬥士推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕重返一軍首戰繳出好表現，王柏融卻讓教練和球迷嚇了好大一跳，7局上他左腳挨了球吻後緊急退場，初步檢查為瘀傷、骨頭未裂，不過後續情形還有待今天詳細檢查報告出爐才能判定。火腿昨投打都有發揮，卻敗在失誤，終場4：8不敵軟銀，吞下4連敗。

王柏融傷後發了IG動態報平安。 （取自王柏融IG動態）

首打席就棒打軟銀王牌

王柏融接下來能否出賽，待今天詳細檢查報告出爐才能判定。 （資料照）

因為守備時右肩受傷，王柏融下二軍休養了超過一個月，昨天終於登錄一軍。由於還未能完全守備，王柏融以第3棒、指定打擊身分先發迎戰軟銀，面對軟銀王牌千賀滉大，他展現復健賽時保持的好手感，首打席就擊出安打。

接下來的兩打席，王柏融都纏鬥到滿球數，千賀滉大雖多次投出變化球，都難以讓他揮空、兩度選到保送。其中5局上，中島卓也、西川遙輝敲安後，王柏融第2度選到保送形成滿壘，開啟火腿隊得分大局，該半局渡邊諒3分全壘打，讓火腿一度4：0領先。

瘀傷未傷骨 出賽待觀察

7局上，千賀一記失投卡特球不慎砸中王柏融未戴護具的後腳，讓他當下痛得跪地，隨後在防護員陪同下回休息室，火腿隊監督栗山英樹則面色鐵青。王柏融退場後，火腿隊兩度失誤葬送領先，最後反攻也功敗垂成。王柏融4度打擊都上壘，賽後累積打擊率2成83、上壘率3成42。

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退場後，火腿球團緊急安排王柏融送醫檢查，初步檢查後是瘀傷、未傷及骨頭。至於是否會影響之後出賽，火腿球團則表示，要等正式檢查報告出來再做評估，王柏融則在IG發動態並打上「骨頭硬」字樣，表示自己沒事，向球迷報平安。

昨兩隊強投過招，先失分的千賀反而奪勝，有原航平則受隊友失誤拖累，投6.1局失6分4自責，承擔敗戰。雙方今天皆推出左投擔任先發，火腿推出堀瑞輝，軟銀則是洋投米蘭達，左打的王柏融是否先發尚有變數。

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