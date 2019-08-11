主審趕錯人、總管被當賊 洋基烏龍一籮筐

主審西吉爾（左一）誤判，將洋基隊賈納（左三）趕出場，賈納衝上前理論被架開。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕近期洋基戰績雖然維持高檔，但遇上不少烏龍事件，讓球員、球團都頗無奈。昨洋基2：8不敵藍鳥，比賽中就有幾位打者對主審西吉爾的好壞球判決不滿，也被惹毛的西吉爾大手一揮，竟發生「趕錯人」的烏龍。

賈納嘴都沒張遭逐出場

比賽中，賈納、塔克曼和梅賓等人屢屢對好球帶有意見，4局上輪到塔克曼打擊時，西吉爾趕人出場。洋基總教練布恩上前了解，竟發現西吉爾趕走的是根本沒開口的賈納。

「我根本連嘴都沒張，他當下根本沒往我們這裡看。我說我沒說話，但他說他看到了，言下之意是我在說謊，而這是很大的問題。」賈納當下一度衝上前理論但被架開。賈納過往有拿球棒敲休息室天花板發出聲響的習慣，但他說：「我問過裁判們這犯法嗎？他們總不能說有吧？」

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轉播單位事後拍到，喊出「該滾蛋」的是梅賓，大聯盟裁判組則表示，會再觀看重播檢討。

大聯盟官網報導，賈納後續應不會受罰，但因西吉爾是3A升上支援的裁判，也難有後續罰則。

凱許曼找回愛車被當賊

衰運纏身的還有洋基總管凱許曼，日前他的愛車失竊，警方尋回後竟未撤案，導致愛車失而復得的凱許曼，被另一州警方誤認為竊賊，荷槍實彈要他下車。

所幸經一番解釋解開誤會，在凱許曼赴警局重新銷案過程，警方還護送著他，避免其他巡警又誤會。

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