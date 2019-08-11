U23排球亞錦賽》5局大戰抗日成功 台灣奪決賽門票

台灣隊前天贏中國，昨天又擊敗日本，拿到決賽門票。（取自U23排球亞錦賽官網）

連拿兩屆銅牌 今年拚金牌

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣隊昨在2019年第3屆亞洲U23排球錦標賽準決賽，決勝第5局驚險化解4個賽末點，終場以25：20、25：17、16：25、15：25、19：17力退強敵日本隊，隊史首度闖進決賽。

前2屆都獲得銅牌的台灣隊，本屆由拿坡里世大運班底出征，全隊默契十足，一舉擊潰本屆戰績全勝的日本，金牌戰將碰上巴基斯坦和印度的勝方。

台灣隊開賽就壓著日本打，第2局更以9：1強勢開局，最多領先達11分，取得局數2：0領先；原以為勝券在握，未料日本及時甦醒，第3局改變打法，利用小球和斜線攻擊，突破我方防線，扳回2局，將戰線延長至第5局。

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自由球員張昀亮表示，當下球員都互相激勵，比賽只是回到原點，不要因為連丟2局就自亂陣腳，士氣並未受挫。

關鍵決勝局，日本隊一度取得7：4領先，但台灣小將急起直追扳成12平；日本隨後再拿2分，率先聽牌，最終都沒拿下，反而出現多次發球失誤，台灣隊則把握機會逆轉獲勝。

隊史最佳成績 要放手一搏

副攻手張育陞透露，「12：14落後時，我們求勝信念都未動搖，堅信只要守下來就能逆轉；終於擊敗排球強權日本，並拿下隊史最佳成績，最後一場定要放手一搏，希望能搶下冠軍。」

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