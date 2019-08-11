亞洲沙灘排球公開賽澎湖站》姊妹鬩牆 前輩發威 高中女生亂陣腳

沙灘排球賽女子組最年輕的組合對戰沙場老將。（全國排球協會提供）

顧劉配4戰全勝 挑戰宿敵印尼組合

王進如／謝雅仁（著白衣者）首戰落敗後發憤圖強，昨一舉擊敗世界排名第67的日本最強隊伍。（全國排球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站女子8強賽，昨上演台灣「姊妹鬩牆」戲碼，老將顧乃涵／劉碧欣給後輩震撼教育，終場21：10、21：12擊敗龔詩雯／葉軒岑，4強賽將碰上雅加達亞運銅牌印尼組合喬莉娜／優塔米。

男子組王進如／謝雅仁則漸入佳境，遭遇日本國家一隊長谷川德海／高橋巧，一路壓著對手打，終場21：16、21：18奪勝，這也是兩人搭檔後首度闖進亞巡賽4強。

龔詩雯／葉軒岑都還是高中生，也是本屆台灣隊年紀最小的組合，但潛力備受期待，實力仍與學姊有不小落差，直落二落敗，但龔詩雯並不洩氣，「第一次在正式比賽碰上學姊，我們以學習的心態應戰；學姊動作很紮實，虛攻、發球也很穩健，我們則發生太多失誤，自亂陣腳。」

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顧乃涵／劉碧欣本屆目前4戰全勝，8強將面臨嚴峻考驗，顧乃涵透露，雙方過去兩次交手，包含去年亞運都吞敗，但都有打滿3局，希望這次能挾地主優勢擊敗宿敵。

男組王謝配贏日本 首闖亞巡賽4強

王進如／謝雅仁首戰落敗後發憤圖強，昨一舉擊敗世界排名第67的日本最強隊伍，王進如表示，「雖然手快抽筋，但真的很開心，希望能延續氣勢，一舉拿下金牌。」

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