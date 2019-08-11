雄鷹盃》4勇士聯手 政大氣走南韓漢陽大

林勵坦言，即使與球隊練球6週，卻因缺少實戰經驗，使他整個盃賽表現確實很難看。（記者林岳甫攝）

新兵大進補 簡賀宇團圓學長

政治大學洪楷傑貢獻全隊最高20分。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕政治大學洪楷傑、曾于豪、簡賀宇及張鎮衙昨合力貢獻63分，率隊以91：83氣走南韓漢陽大學，首屆雄鷹盃國際名校籃球邀請賽取得3勝2敗，而大一新鮮人簡賀宇更成最大收穫者。

政治大學張鎮衙貢獻全隊12分。（記者林岳甫攝）

洪楷傑貢獻全隊最高20分，曾于豪16分、張鎮衙12分，而簡賀宇進帳15分，主帥陳子威已決定在UBA新賽季給予他更多發揮空間。簡賀宇畢業於高苑工商，如今再與洪楷傑、田浩等高中學長重逢，他說：「有學長的幫助，讓我可以很快融入體系，且洪楷傑、田浩都一直鼓勵我，告訴我不要怕，讓我打得一天比一天好。」

政治大學簡賀宇（背號24號），與其他隊友合力貢獻63分，氣走漢陽大學。 （記者林岳甫攝）

政大今夏陣容大進補，除了簡賀宇，還有近兩年HBL高中聯賽MVP林勵、林彥廷及青年高中一哥涂亦含。林勵過去在松山高中屬雙能衛，進入大學將專職控衛，因此在雄鷹盃多以先發主控之姿登場，卻打得有些荒腔走板，場均僅3分、2.4助攻，失誤是偏高的2.2次。

林勵缺實戰 表現難看努力跟上

林勵坦言，即使與球隊練球6週，卻因缺少實戰經驗，使他整個盃賽表現確實很難看，「我會趕快努力跟上腳步，希望在UBA能給予球隊幫助。」

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