雄鷹盃》遇中國神射手 台師大屈居亞軍

22歲的曾茂洲是中國大專籃壇神射手，這次雄鷹盃命中率53.5％。（記者林岳甫攝）

曾茂洲 1人飆7顆3分球拿23分

台師大隊長周桂羽攻下13分，是全隊唯一得分達雙位數。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕中國清華大學神射手曾茂洲昨在雄鷹盃面對台灣師大，飆進7顆三分球、斬獲全隊最高23分，率隊以80：51大勝，5連勝快意封王，台師大以4勝1敗奪亞軍。

美國男籃在拉斯維加斯集訓告一段落，昨進行對抗賽，沃克（右）進帳次高14分。（法新社）

清大平均高度194.7公分，以及4名逾200公分長人坐鎮禁區，但本屆表現最出色的是184公分的曾茂洲，身為中國大專籃壇數一數二神射手，昨用精準外線使台師大防不勝防，他本屆場均17分進帳，成為大會得分王，且飆進23顆三分球，命中率高達53.5%。

台師大隊長周桂羽昨攻下13分，是陣中唯一得分逾雙位數。他透露，清大不只身材條件出色，攻擊速度又快，「輸球不會怎樣，我們可以藉由這次交手，學習對方的優點。」

周桂羽：輸球不會怎樣 交手學習

台師大教練盧譽誠認為，現階段球隊處在調整期，偏重球員的體能訓練，最大目的是在這次盃賽提升大一、大二球員實戰經驗，在最重要UBA賽季，為周桂羽、蘇士軒、容毅燊、陳又瑋等主力分擔壓力。

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台師大接下來將展開出國移訓，20日先至澳洲雪梨，接著9月再遠赴中國，全力備戰UBA賽季。

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