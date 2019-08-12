台灣第1「泳」！ 王星皓達奧運A標

王星皓為台灣泳壇游到奧運參賽A標的史上第一人。（資料照，記者廖耀東攝）

200混奧運門票到手

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上月拿坡里世大運為我國贏得史上首面游泳銅牌的泳界新星王星皓，昨在香港公開賽男子200公尺混合式決賽再傳捷報，以1分59秒44奪金，並達到明年東京奧運參賽A標，榮膺台灣泳壇史上第1人，明年東奧門票到手。

王星皓昨200混游出1分59秒44成績，奧運門票到手。（取自泳協臉書）

「很開心，有種解脫的感覺，這樣以後就沒壓力了。」20歲的王星皓自認這次能達A標，關鍵在較不擅長的仰式有所提升，「比較進步，快了大約0.8秒。東奧希望拚進1分57秒內，先以8強為目標。」

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仰式有進步 再拚400混

其實王星皓並不滿足，還想在拿手的400混再搶另張東奧門票，「這次只游4分18秒多，跟奧運A標4分16秒71有些距離，我想10月全運會再來挑戰！」

王星皓（後排中）昨在香港公開賽男子200公尺混合式決賽奪金。（取自泳協臉書）

「親眼見證台灣第1個奧運A標誕生，真的很感動。」率隊的教練李澄峯曾是2000年雪梨奧運國手，當時他只達奧運B標，因此對王星皓歷史性突破，深感與有榮焉，「要游出可以直接奧運參賽的A標（上屆第16名成績），非常不容易，台灣終於有人辦到了。」

A標為上屆奧運第16名成績

大器晚成的王星皓，國中時期僅160公分，受限於體型劣勢成績並不突出，直到高中長高20公分，加上國內知名教練父親王耀偉嚴格督促，才大放異彩，拿坡里世大運以1分59秒87破200混全國紀錄鍍銅時，和奧運A標1分59秒67已相去不遠。如今王星皓整合蝶、仰、蛙、自混合四式的競爭力，逐漸接近世界級水準，信心面也更上層樓，堪稱寶島第1「泳士」。

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