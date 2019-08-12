培訓從長計議 男排打出「金」奇

台灣隊昨擊敗印度，收下隊史首座亞洲U23男子排球錦標賽冠軍。（取自AVC官網）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男排近年在國際賽成績突飛猛進，去年雅加達亞運拿下暌違20年的銅牌，今年U23錦標賽則連剋強敵中國、日本和印度，拿下隊史首冠，也點燃我國進軍東京奧運的鬥志。

台灣排球去年起推出一系列長期培訓計畫，排協秘書長鄭松益表示，去年亞運代表隊集訓超過半年，是史上訓練期最長的國家隊，球員彼此間默契佳，成果也反映在成績上。

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集訓期拉長 擴大名單

去年9月，排協決定擴大國家隊名單，男、女排從18人翻倍到36人，並從高中聯賽、大專聯賽和企業聯賽尋才，廣納有潛力的球員進入國家隊，並設置一、二軍制度，將狀況最好的選手留在一軍，形成良性競爭。

鄭松益透露，當初規劃擴編國家隊，主要是同批球員長期訓練，比賽過於密集，容易疲勞和受傷；增加名額，也能讓有潛力的年輕選手提早磨練，培養接班人。

國家隊今年男、女排都起用外籍教練，台灣男排聘請曾在菲律賓和北韓國家隊執教的塞爾維亞籍布拉尼斯拉夫掌兵符，女排則由前日本國家隊助理教練黑葛元浩二執教。

台灣男排今年起由外籍教練掌兵符。（取自AVC官網）

鄭松益表示，希望藉由外籍教練帶來新觀念和打法，尤其女子隊去年亞運創下隊史首度無緣8強的難堪紀錄，改變是必要的。

請外教、辦企聯 提升實力

彰師大教練邱金治則認為，台灣實力逐漸逼近亞洲強權中、日、韓，企業聯賽功不可沒；近幾年的國際賽，台灣的抗壓性大幅提升，本屆U23準決賽碰上日本，能挺過對手4次賽末點反敗為勝，就是最好的證明。

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