天母告別戰 恰恰有「點」遺憾

悍將先發投手陳仕朋在天母史上第30場滿場中，演出先發7局無失分奪勝。（記者林正堃攝）

天母第121分打點 領先全聯盟

彭政閔昨天告別天母棒球場，雖然未敲安，但在天母的第121分打點，仍領先全聯盟。 （記者林正堃攝）

萬名球迷進場欣賞恰恰天母告別戰，「恰迷軍團」更是高舉標語力挺心中偶像。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔昨天告別天母棒球場，單日雙重賽共吸1萬5088人一睹風采，雖然最後4打席沒能敲安，仍貢獻全隊唯一分數，並在教練團精心安排下，在滿場球迷歡呼聲中風光退場。中信兄弟晚場戰役則以1：8輸給富邦悍將，雙重賽拿下1勝1敗。

彭政閔在晚場以3棒指定打擊登場，前3打席無功而返，8局下最終打席在二、三壘有人時，一棒揮出左外野深遠飛球，球迷一陣驚呼，期待它化作「傳說3分彈」，可惜僅以高飛犧牲打助隊破蛋，也是他在天母的第121分打點，領先全聯盟。

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恰恰笑說，「沒想到可以飛這麼遠，有點可惜。」沒能敲安在壘包上接受歡呼，教練團卻已有備案。9局上換場熱身結束，兄弟取消指定打擊，讓恰恰上場鎮守一壘，並在2出局後在球迷歡呼聲中從一壘壘包光榮退場。

遺憾未敲安 對不起球迷

彭政閔表示，總教練是突然跟他說的，心情有點唐突，「能在天母以球員身分完成最後一次守備，非常感謝教練安排這個橋段。」他也坦言，沒能敲出安打心情比較複雜，「有點對不起進場看球的球迷」。

悍將陳仕朋 本季第7勝

在天母史上第30場滿場中，悍將先發投手陳仕朋毫無畏懼「恰迷軍團」，總計先發7局無失分，奪下本季第7勝，更是對戰兄弟3連勝，本季防禦率3.77躍上排行榜第5，本土投手最佳。

相較陳仕朋沉穩表現，兄弟先發洋投萊福力首局就被裁判激怒，因林哲瑄未遭判出棒過半，情緒受影響，開賽連3局都各掉2分。3局上退場時，還在主審蘇建文面前遮眼扮鬼臉，差點引爆雙方衝突，萊福力最終苦吞第10敗，僅次於悍將洋投伍鐸的11敗。

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