大師兄雙響 力挺廖乙忠「曬陽」級好投

林智勝生涯第20次單場雙響砲。（記者林正堃攝）

先發8局無失分奪勝

中信兄弟廖乙忠，在雙重賽的午場先發8局無失分拿下勝投。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟新人廖乙忠投出生涯代表作，對富邦悍將雙重賽午場先發8局無失分，並獲得4支全壘打力挺，包括林智勝單場雙響砲，以5：0獲勝。

廖乙忠一上場就投出四壞球再被安打，但力保不失分，度過開局的亂流後連續解決17名打者，力投8局只被擊出3支安打，投出5次三振，拿下生涯第2勝。

廖乙忠在大太陽下投出生涯最佳表現，被隊友笑稱是「曬陽」級投球。6月底才上一軍的他表示，之前二軍都是中午開打，很習慣在大太陽底下投球，投起來得心應手。

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兄弟總教練伯納指出，廖乙忠混合各種球路破壞打者平衡，能用偏高的直球引誘出棒，變化球也能投到邊邊角角，他上一場被打爆，主因就是變化球都投到紅中的位置，昨天的進壘點相當優異。

廖乙忠上週對統一獅先發5局失7分，他表示，為修正變化球偏高的毛病，最近牛棚練投都刻意壓低，即使投成挖地瓜也沒關係，一球一球去修正，「其實今天也有好幾球投得很離譜，感謝捕手高宇杰幫忙擋下來，內野守備也幫了很大的忙。」

廖乙忠生涯單場最多投120球，昨投完8局用了113球。伯納表示，原本有考慮讓他續投，但終結者李振昌已準備好，所以還是按原計畫換投。李振昌投1局連續解決3名打者，包括2K。

林智勝第20次單場雙響

林智勝第4、8局都轟出陽春彈，張志豪和蘇緯達則在第7局打出連棒全壘打。林智勝生涯第20次單場雙響砲，僅次於張泰山的22次。

林智勝本季17轟已超越前兩年總和（17年12轟、18年4轟），他表示，若能再度單季20轟會很開心。

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