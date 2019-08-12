安可秀加映 首安＋首轟打猿

獅隊林安可昨敲出生涯首安和首轟，雙喜臨門。（記者陳志曲攝）

陳俊秀生涯100轟

桃猿先發洋投冠猛只撐1局失7分吞敗。（記者陳志曲攝）

獅隊蘇智傑連3打席開轟，回壘時與隊友擊掌慶祝。（記者陳志曲攝）

猿隊陳俊秀在家鄉敲出生涯百轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕統一獅昨在花蓮上映「安可秀」，超級新秀林安可先敲出生涯首安，隨後掃出首轟，2個願望一次滿足，獅隊火力全開，全場狂敲22支安打，2隊合敲9轟，包含蘇智傑單場3響砲，最終就以19：8大勝桃猿，陳俊秀第8局在家鄉敲出生涯百轟，是猿軍少數亮點。

前天林安可生涯首秀單場4支0、慘吞2K，獅隊以0：10遭桃猿痛宰，賽後林安可說：「他們真的很會打，厲害！」獅隊昨還以顏色，林安可第2局擊出內野安打，生涯首安出爐，苦主是冠猛，第5局再從賴智垣手中轟出左外野3分砲，生涯第8打席全壘打就開張，另獲2次保送。

「沒想過那麼早首轟。」林安可表示，首安打得太鳥了，就想說之後要打扎實一點的安打，對賴智垣算熟悉，掌握失投球開轟，很開心，首安球和首轟球有拿回來，要獻給家人。

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蘇智傑連3打席開砲

蘇智傑7月的打擊率僅1成80，61打數擠出2轟，昨打擊手感復甦，單場6支4，打下6分打點，獲選單場MVP，5局下轟飛出場外的超大號2分砲，6局下敲中外野陽春砲，8局下再補上1發陽春彈，連3打席開轟，另跑出2次盜壘成功。

蘇智傑表示，打棒球以來第1次單場3轟，首打席較謹慎，比分拉開後打得較自在，第8局上來就是想打長打。

桃猿先發洋投冠猛只撐1局被敲7安、失7分吞敗，累計防禦率升至5.66，來台首勝還未入袋，桃猿已簽下多米尼（暫譯）做為第4名洋投，冠猛能否繼續效力還是未知數。

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