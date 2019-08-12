12強賽隱憂！三壘守備防「漏」 郭建霖︰靠苦練

獅主力三壘手郭阜林守備率僅0.900左右。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕展望年底12強賽，若旅美球員無法效力，台灣隊三壘防區必須靠中職撐起一片天，但本土三壘手守備普遍欠佳，絕對是先發投手戰力外另一隱憂。

猿主力三壘手林立守備率僅0.900左右。（記者陳志曲攝）

郭建霖（記者陳志曲攝）

中職三壘手守備率欠佳

三壘手守備數據

至昨賽前為止，本季林立和郭阜林三壘守備率僅0.900左右，蔣智賢0.931，只有王威晨0.958較佳，但王威晨三壘守備功力被評為中上水準，稱不上頂尖。

桃猿首席教練郭建霖球員時期守三壘出神入化，享「吸塵器」美譽，生涯三壘守備率0.961，1995年奪三壘金手套守備率0.981，更是史上最佳；歷屆三壘金手套最差守備率為去年郭阜林的0.897。

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郭建霖表示，從青棒起他就主守三壘，1995年味全龍找2名日籍守備教練小林正之、中村典夫，春訓特守成家常便飯，他常練到不支倒地，也打下厚實基礎，吸收許多新觀念。

郭建霖說，守三壘要面對最快和最慢的來球，守備講究球感、節奏，反應要快，雖然守備要有點天分，但最重要的還是苦練，當年他就靠不斷練習，接到身體產生記憶，比賽接傳就成反射動作。

輸贏有時就靠一個守備

「守備練習真的很辛苦。」郭建霖說，比賽輸贏有時就靠一個關鍵守備，很重要，三壘要守得好，要靠選手自我要求，只是職棒年底談薪都看打擊，很少看守備，全世界都一樣。

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