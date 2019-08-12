日巡明治盃》延長賽「抓鳥」失手 盧曉晴亞軍

盧曉晴（左2）雖僅拿下亞軍，但仍寫下個人本季在日巡賽最佳名次。（取自官網IG）

錯失本季日巡首冠

日巡北海道明治盃高球賽，盧曉晴廝殺進延長賽，可惜最終和冠軍擦身而過，拿下亞軍。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金9000萬日圓（約2662萬台幣）的女子日巡北海道明治盃，昨進行最後一輪，台灣女將盧曉晴和南韓好手裴善雨廝殺進延長賽，最後盧曉晴抓鳥推桿沒進，和冠軍擦身而過，仍寫下個人本季在日巡賽最佳名次。

盧曉晴前兩回合分別繳出68、69桿，暫居第2，最後一回合她抓下5博蒂沒有柏忌，打出67桿，18洞打完和裴善雨以204桿並列第1，進入延長賽。

南韓裴善雨日巡首冠

延長賽盧曉晴的抓鳥推桿因力道太小沒進，以平標準桿作收，而裴善雨則推進博蒂，驚險勝出，並帶走生涯首座日巡賽冠軍，獨得1620萬日圓（約479萬台幣）冠軍獎金。

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25歲的裴善雨上季韓巡獎金榜排第2，為今年賽季增添信心，「以前都只能在電視上看比賽，很高興能到日本參賽，並拿下冠軍。」她透露，自己很喜歡日本的偶像團體《嵐》，也很嚮往日本當地的生活。

長期旅日的盧曉晴，兩週前在英國公開賽拿下並列第16名，而她前次奪冠已是2017年11月日巡理光盃，昨原有機會奪下日巡賽第17勝，最終以亞軍作收。

英國公開賽拿下日本暌違42年大賽冠軍的澀野日向子，上週回到日巡出賽，引起媒體及球迷關注。她表示，不會因為外界的討論而有壓力，也不會多想，只專注在球場上，最終她以總桿212桿並列13名。

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