羅傑斯盃》名人賽第35冠 蠻牛無人能及

地主19歲小將安德里絲庫只花19分鐘就提前封后。（法新社）

納達爾高捧第5座羅傑斯盃冠軍，這也是他第35座名人賽金盃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾昨於羅傑斯盃男網賽火力全開，6：3、6：0給俄國梅德維夫震撼教育，笑擁第35座名人系列賽金盃，也穩居史上最多千分等級大賽之王。

羅傑斯盃自1980年起男、女賽事輪流於蒙特婁、多倫多兩地開打，納達爾賽史五度掄元，僅次6冠傳奇藍道，還持續堆高里程碑，擴大與名人賽33冠喬科維奇、28冠費德爾的差距，「能回到硬地球場，並拿下重要勝利別具意義，我會盡情享受。」

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擅長紅土作戰的納達爾首度在硬地衛冕之後，已放棄本週辛辛那提名人賽，養精蓄銳為月底美網大滿貫備戰。

小威傷退 安德里絲庫封后

多倫多羅傑斯盃女網賽，37歲的小威廉絲身體出狀況，開賽1：3落後19歲新星安德里絲庫時，因背部痙攣疼痛退出，讓50年來首闖決戰的地主新秀，只花19分鐘就提前封后。

揮別5月法網肩傷陰霾的安德里絲庫說：「很遺憾小威受傷了，我感同身受，這樣子封后很意外，但仍像美夢成真，希望激勵更多年輕選手。」

小威錯失賽史第4冠，且自去年3月產後復出，迄今仍未解除冠軍荒，令她淚流滿面向觀眾致意：「很抱歉，前晚我已無法入眠，我想完成比賽，但實在撐不下去。」

小威因傷退賽，淚眼向觀眾致意。（法新社）

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