亞冠盃資格賽首戰 富邦今搶保險分

富邦勇士今晚6點將在亞冠盃資格賽首戰對上印度旁遮普警察隊。（取自FIBA推特）

許總：晉級關鍵在前2戰

〔記者廖聿偉／綜合報導〕以上季SBL冠軍身分參加FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽的富邦勇士，今晚6點將首戰印度旁遮普警察隊（Punjab Police），總教練許晉哲表示，亞冠盃資格賽採4取2的賽制，我們把目標放在前兩戰，希望能全勝提早拿到複賽門票。

本次亞冠盃資格賽勇士與印度、新加坡SAFSA和泰國曼谷高科技（Hi-Tech Bangkok City）同組，進行連3天的對戰。許晉哲透露，曼谷高科技擁有主場優勢，且大名單中有4名洋將，無法得知比賽當天的出賽球員，變數較大，所以提醒球員前兩戰是晉級關鍵。

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新洋將路易斯 尚待磨合

亞冠盃採「雙洋將」制，勇士將派出賈西亞和前南韓KBL的控衛路易斯出征，許晉哲說，「賈西亞上季就已是我們的一員，與隊友相處融洽，磨合沒問題；路易斯則必須重新適應，他身高不高，但速度快且善於助攻，可惜持球時間過長，與隊友的默契尚未建立，球隊也是第一次搭配小洋將，有很多地方必須整合。」

後場戰力 許總有備而來

勇士下季將轉戰ABL，原本陣中還有夏普和米歇爾兩名外援，但夏普簽證出問題，米歇爾則是護照有狀況，無法趕上亞冠盃。

上季主戰控衛林書緯、洪志善因合約問題並未出征，勇士後場戰力拉警報，對此，許晉哲並不擔心，「我們還有賴廷恩和新加盟的林秉聖，加上洋將路易斯，輪替沒問題。」

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