「泳」闖東奧400混 王星皓衝刺0.02秒

王星皓收下200混奧運門票後，繼續備戰爭取400混資格。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕短短一個多月，接連游出台灣泳壇兩大紀錄，令20歲的台體大好手王星皓和教練父親王耀偉信心大振，但他不自滿，下半年將力拚400公尺混合式，期許鎖定雙奧運A標。

王星皓7月拿坡里世大運一戰成名，200公尺混合式以1分59秒87鍍銅，摘下我國史上首面世大運游泳獎牌；時隔月餘，他的協調性與續航力更上層樓，前天在香港公開賽以1分59秒44摘金，也榮膺台灣達奧運A標第一人，明年東京奧運門票提前到手，下個目標是去年差點達標的400混，希望年底前成功。

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盼年底再達奧運A標

去年香港公開賽，王星皓就以4分15秒86破400混全國紀錄，僅差奧運A標0.02秒，如今他已在200混達標，自然更想再搶另個東奧席次，「前陣子參賽密集，沒什麼時間調整，接下來補強弱項的仰式，希望400混也能突破。」

王星皓預計8月底赴日移訓，10月全運會全力挑戰，明年更計畫出國長期訓練。依國際泳總規定，奧運A標原為上屆16名成績，但東奧嚴格控管參賽人數，標準也提升，以男子400混為例，4分15秒84已是里約奧運第14名水準。

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