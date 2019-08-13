中職花蓮王來了 恰恰後山最後回眸

2013年5月12日，兄弟對義大犀牛一戰，恰恰創下花蓮球場第2度雙響紀錄。 （資料照）

轟出花蓮第一支全壘打

中信兄弟今起和統一獅在花蓮展開2連戰，這也是恰恰在花蓮球場的最終戰。（資料照）

彭政閔各球場最後出賽日

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟今天前進花蓮和統一獅展開二連戰，將是彭政閔生涯花蓮球場的最終戰；他不但曾轟出花蓮球場史上的第1支全壘打，並保持最多全壘打等多項球場紀錄，堪稱「中職花蓮王」。

彭政閔在花蓮打擊表現和排名

2002年5月3日中職第1次在花蓮球場舉行比賽，由兄弟象出戰興農牛，當天彭政閔並未先發，隔天先發擔任第4棒，第3局從興農先發投手何紀賢手中轟出先馳得點的2分砲，成為花蓮球場首轟締造者。

2003年7月31日兄弟在花蓮出戰第一金剛（Lamigo桃猿前身），彭政閔在第3、5局連兩打席開轟，創下花蓮球場首次雙響砲；2013年5月12日對義大犀牛（富邦悍將前身），彭政閔又連兩打席對中繼投手賴鴻誠開轟。花蓮球場2次雙響砲紀錄直到上週才被陳俊秀打破（2016年1次、上週2次）。

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保持花蓮最多轟紀錄

彭政閔並保持花蓮球場8支全壘打、得分25分和四死球20次等紀錄，得分和四死球幾乎都比第2名多1倍；不過，大幅領先未必就不會一夕之間被超越，彭政閔生涯花蓮球場22分打點原本也是第1，領先悍將林益全多達7分，但是上週林益全對獅隊二連戰分別打下5和4分打點，以24分打點躍居第1。

生涯200、500安 800打點都在此

此外，彭政閔也曾在花蓮球場達成生涯200安、500安和800打點等里程碑。

兄弟今天由紐維拉先發，對決獅隊亞力克，紐維拉最近3場先發都投滿7局，但共失14分，吞下二連敗；亞力克7月底轉任先發，出賽2場分別投4和4.1局，還在尋求中職生涯首勝。

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