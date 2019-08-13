花蓮連2天內野票售罄 預告坐好坐滿

花蓮球場史上6度滿場，恰恰都有參與，今明兩天有機會再締滿場紀錄。（資料照）

史上6度滿場 恰恰都有參與

花蓮前6度滿場 恰恰都在

〔記者倪婉君／台北報導〕花蓮球場史上6度滿場，「恰恰」彭政閔都在，今、明兩天都有機會再讓花蓮「坐好坐滿」。

前天為天母帶來1萬人滿場票房後，彭政閔今隨中信兄弟造訪花蓮，也將是他球員生涯最後一次在花蓮亮相。中信球團表示，今、明兩場的內野3500張門票已全部售完，現場只販售外野票券。

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從前天開始，彭政閔也正式展開他在各球場的最後出賽日之旅。明天將是他最後一次在花蓮獻技，之後陸續輪到澄清湖、台南等地，下月29日在洲際球場，則是彭政閔的生涯最終戰，門票當然早就銷售一空。

彭政閔和花蓮的緣分很深，在花蓮球場2002年5月3日的中職首戰以來，他就隨兄弟造訪此地，和興農牛進行3連戰。自2002年5月4日花蓮球場首度5500人滿座以來，這座球場6度滿場，兄弟都是主場球隊，彭政閔更是「最佳男主角」。

上週花蓮5戰，都是由統一獅擔任主場球隊，共吸引2萬2838人進場，平均每場4567名球迷，票房最好的一場落在10日猿獅戰，該役吸引5077名球迷。本週輪到兄弟來花蓮作東兩場，有彭政閔這位「花蓮吸票機」在，可望再衝滿場票房。

兄弟主場票房成長逾3成

今年是彭政閔引退年，在兄弟球迷進場加持下，目前兄弟進行43場主場平均吸引6017人，較去年票房成長逾30%，也是4隊中唯一票房呈正成長。

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