比賽不拖拍 悍將最「節能減碳」

富邦悍將洋投包林傑（左）、羅力（右）長期表現穩定，也是球隊比賽省時的原因之一。 （資料照）

比賽前20快 19場都有它

〔記者林宥辰／台北報導〕本季至今，中職平均比賽時間為3小時33分鐘，6月12日中信兄弟作客統一獅之戰，兩軍鏖戰5小時13分鐘則是聯盟（不中斷）正規9局最長紀錄。不過，今年的富邦悍將堪稱「節能減碳」之王，本季比賽時間前20快，悍將僅1場比賽沒參與到。

本季富邦悍將平均比賽時間是3小時23分鐘，4隊最快，和比賽平均耗時最久的Lamigo桃猿隊相差20分鐘。團隊打點528分高居第一的Lamigo桃猿隊，團隊防禦率4.82僅排第3、保送數250次最多，因此平均耗時也最久。

投手防禦率4.26 聯盟最低

富邦悍將如此省時，從團隊數據可看出端倪，開季至今，富邦悍將團隊投手防禦率4.26、保送數221次都是聯盟最少，面對團隊打擊率最低的統一獅和次低的中信兄弟，這兩個組合平均對戰時間3小時17分鐘，並列所有組合中最少。

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球季初，富邦悍將超級洋投索沙屢繳優質先發，本季最省時比賽前6名就有3場由他主投，索沙離隊返韓後，洋投包林傑和長期表現穩定的羅力兩位洋投，也都負擔大多先發局數。

不過，悍將比賽如此省時，也和自身打擊火力起伏不定有些關係，悍將本季至今團隊平均打擊率2成81雖能排第2，但團隊打點394分僅勝過統一獅。前天雙重賽首戰，悍將團隊就僅擊出3支安打，不敵主投8局的中信兄弟先發投手廖乙忠，該役僅花2小時29分鐘，是本季至今時間最短比賽。

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