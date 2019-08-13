防禦率王、塞揚獎 柳胖拚亞投第1人

亞洲投手年度塞揚獎票選排名

防禦率1.45 全聯盟最佳

亞洲投手單季最佳防禦率

道奇柳賢振昨對響尾蛇先發7局無失分，防禦率再降至1.45，穩居本季全大聯盟最低。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕剛從10天傷兵名單復出的柳賢振，昨天對響尾蛇投7局僅挨5安無失分，防禦率再降至1.45，穩居本季全大聯盟最低，不僅可望成為首位榮膺年度防禦率王的亞洲投手，還可能打破隊史單季最低防禦率紀錄。

柳賢振一開賽雖對首位打者投出觸身球，隨即讓響尾蛇11上11下，直到第4局才被敲出第1支安打，他用91球投7局只挨5安無失分，率領道奇以9：3獲勝，今年對響尾蛇3戰全勝，投20局只失1分，對戰防禦率僅0.45。

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柳賢振指出，今年成績確實令人難以置信，這不是他一個人的功勞，因為有許多人在支持他，尤其是隊友們給予的幫助才能交出目前的成績，他的目標是投完整個球季都能保持競爭力。

柳賢振很有機會成為首位拿下年度防禦率王的亞洲投手，不僅創下大聯盟自1968年吉布森1.12後的單季最低，也可望改寫1916年由馬嘉德創下的道奇隊史紀錄1.58；過去亞洲投手單季最低是野茂英雄1995年締造的2.54，該季在國聯排名第2，僅次於梅達斯的1.63。

本季12勝 暫居國聯第3

連同本季12勝暫居國聯第3，柳賢振拿下國聯塞揚獎的聲勢持續看漲，可望成為首位獲得這項殊榮的亞洲投手，過去名次最高都是第2名，各為2006年王建民、2013年達比修有，但2人都沒拿到第1名選票，得分各輸山塔納、薛哲一大截；野茂雖曾2度擠進前5名，但都只獲得第4名。

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